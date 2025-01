Sport.quotidiano.net - Ciclismo. Tricolori giovanili,. Ale Cycling da top ten

La esordiente Greta Masini, l’allieva Carlotta Lunghi (foto) e l’allievo Thomas Scalorbi in casacca AleTeam Modena hanno concluso nella top ten aiche si sono svolti a Follonica (Grosseto), mentre i master Stefano Nicoletti, Davide Montanari e Remo Bardelli hanno colto tre belle vittorie in terra veneta: sono i risultati modenesi delle prime gare 2025. "La quinta piazza di Greta Masini e l’ottava di Carlotta Lunghi sono il risultato di una stagione positiva del nostro vivaio assieme al decimo di Scalorbi – ha commentato la diesse Milena Cavani – nel prossimo weekend l’obiettivo è di lottare la maglia tricolore con Rebecca Gariboldi che ha dimostrato di essere in buone condizioni nelle prove di Coppa del Mondo". Weekend decisamente positivo per i master modenesi sabato a Verona Stefano Nicoletti ( Beltrami) è salito sul primo gradino del podio tra gli M6 precedendo il serramazzonese Luigi Ghiaroni (Spilla Team Spilamberto) e Davide Montanari (Spilla Team) si è aggiudicato la gara riservata agli M5 superando il compagno di colori Remo Bardelli che ieri si è preso la rivincita anticipandolo nella gara di Pianta Piave (Treviso) .