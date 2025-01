Laverita.info - Chi nega una cura non è un vero medico

Un cardiopatico ha tutto il diritto di rifiutare un vaccino che provoca la miocardite come effetto collaterale. Quello che è successo all’ospedale di Trieste è il contrario della scienza. Gli ultrà delle iniezioni sono come gli ultimi giapponesi: non accettano l’evidenza.