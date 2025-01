Liberoquotidiano.it - "Chi c'è in studio stasera". Stefano De Martino sorprende tutti, l'annuncio dalla Balivo

"Il vincitore porterà a casa 5 milioni di euro, c'è molta agitazione".Deè stato ospite da Caterinaa La Volta Buona, il programma da lei condotto su Rai 1. Nel corso della lunga intervista, ha parlato dell'edizione speciale di Affari Tuoi di, lunedì 6 gennaio. Durante questa puntata, infatti, saranno estratti i biglietti vincenti della Lotteria Italia. E, per l'occasione, saranno presenti tantissimi ospiti. "Siamo in quel momento della giornata in cui si sono interrotte le prove, stanno iniziando ad arrivaregli ospiti di, tantissimi amici. C'è Gianni Morandi, Mara Maionchi, Giovanni Esposito, Federica Nargi, Rocco Papaleo. quanti ne volete. Abbiamo venduto 8 milioni di biglietti della lotteria, 2 milioni in più dello scorso anno? Io non ci ho guadagnato un euro!", ha spiegato ridendoDe