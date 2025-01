Liberoquotidiano.it - "C'è una cosa clamorosa sulla Todde, ecco come l'hanno fatta sparire" | Video

Daniele Capezzone nel suo Occhio al Caffè presenta i principali temi che troviamo sui quotidiani nazionali. Ampio spazio ovviamente al vertice lampo tra Giorgia Meloni e Donald Trump. Alcuni "giornaloni" riducono l'incontro solo a una discussione sul caso Sala, ma in realtà le cose sono un po' diverse,spiega lo stesso Capezzone. Il vertice è stato pieno di dossier e posizione l'Italia in quel cerchio di Paesi cheuna via preferenziale con il nuovo inquilino della Casa Bianca. Poi c'è il casoche a quanto pare su alcuni giornali viene nascosto. È il caso del Fatto che falafiguraccia dellache avrebbe pasticciato e non poco in campagna elettorale. Ma non finisce qui. Dai giornali è anche sparito o riportato con poca enfasi il Capodanno islamista di Milano in Duomo.