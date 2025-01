Castellana Gilda | La scuola non è un bancomat Stop all’eccessiva burocratizzazione I sindacati sono diventati ‘centri servizi’ per compilazione di domande e istanze

Leggi su Orizzontescuola.it

Il 2025 si apre con la protesta dei docenti precari di sostegno, scesi in piazza a Roma il 3 gennaio per chiedere la stabilizzazione. Tra ipresenti, ladegli Insegnanti, che da anni si batte per un reclutamento più certo e meno improvvisato per tutti i precari della. L'articolo): “Lanon è un. Iperdi” .