Carenze igienico-sanitarie in un minimarket abruzzese: 65 chili di carne bloccati, multa e attività sospesa

Violazioni sia in ambito-sanitario che per le norme attinenti la sicurezza nei luoghi di lavoro. Per questo i carabinieri della stazione di Tortoreto insieme ai colleghi del Nas (Nucleo antisofisticazioni e sanità) di Pescara e del Nil (Nucleo ispettorato del lavoro) di Teramo, hanno.