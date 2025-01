Lanazione.it - Capannucce in città, oltre 2000 premiati

Firenze, 6 gennaio 2025 -premi sono stati consegnati dal comitato diinpresieduto da padre Bernardo Gianni, priore della basilica di San Miniato al Monte: alla cerimonia, svoltasi ieri pomeriggio nella chiesa dei Santi Michele e Gaetano, hanno partecipato l'arcivescovo di Firenze Gherardo Gambelli e l'assessora Benedetta Albanese in rappresentanza del Comune di Firenze. Dieci le menzioni speciali tra le quali il premio Franco Mariani, dedicato al giornalista recentemente scomparso, e 3 premi ai migliori presepi in scatola. L'invito a partecipare rivolto da monsignor Gambelli e da padre Bernardo Gianni, ha raccolto in poche settimane tantissime adesioni, "confermando così il successo della rassegna giunta alla sua 23/a edizione - spiegano i promotori -. Il comitato organizzatore", con anche il segretario e fondatore Mario Razzanelli e il presidente onorario Paolo Blasi "ha premiato con un diploma e un gadget personalizzato i presepi realizzati a casa, a scuola e in parrocchia".