Ilfattoquotidiano.it - Canada, il premier Justin Trudeau verso l’addio con un anno di anticipo per la crisi interna al Partito Liberale: “Può lasciare in 48 ore”

Rischia di finire con undiil secondo mandato di governo del primo ministro canadese,. Il dissenso interno al, secondo quanto riportano alcuni media locali come The Globe and Mail e The Toronto Star, ha convinto il capo del governo di Ottawa al’incarico “entro 48 ore”.Fonti interne alla formazione di governo hdichiarato in forma anonima che si aspettano le dimissioni prima del suo caucus nazionale di mercoledì forse addirittura nelle prossime 24 ore.improvviso diavrebbe diverse conseguenze. La prima tuttaal suoche, a pochi mesi dalle prossime elezioni legislative, previste per la fine di ottobre, rimarrebbe senza un candidato da spingere per cercare di rimanere alla guida del Paese. Non è infatti chiaro se il 53enne rimarrà come leader ad interim del suo, visto che la sua popolarità è crollata negli ultimi mesi, con il suo governo che è sopravvissuto con margine ridotto a una serie di voti di sfiducia.