Fanpage.it - Calciomercato del Milan nelle mani di Conceiçao, Ibra è chiaro: “Tutto sotto controllo, decide lui”

Leggi su Fanpage.it

himovic prima della finale di Supercoppa contro l'Inter ha parlato deldelindicando in Sergiochirà le mosse: "Ora sta pensando alla partita ma sarà lui are. Io posso solo dire una cosa: come sempre, è tutto