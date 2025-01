Riminitoday.it - Calcio, a Chiavari i tre punti vanno all'Entella: Rimini ko contro la capolista

Niente da fare per ilal Comunale dila Virtusdel girone B. I biancorossi passano subito in svantaggio, reagiscono pareggiando con Piccoli ma vengono condannati da una rete di Bariti nella ripresa. Una sconfitta indolore per i romagnoli che restano.