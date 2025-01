Modenatoday.it - Brucia un cassonetto e crea danni alla centrale termica, chiuso l'asilo di San Damaso

Nella serata di domenica 5 gennaio, un incendio a unper la raccolta della plastica ha causatodella scuola dell’infanzia San, in via del Giaggiolo 65. Dopo l’intervento dei Vigili del fuoco, iniziato alle 21.30 e proseguito per circa due ore, i.