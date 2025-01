Bubinoblog - BOOM! MEDIASET RINNOVA IL CONTRATTO A PAOLO BONOLIS PER TRE ANNI (ESCLUSIVA)

resterà a. Questa è l’ultima notizia che BubinoBlog è in grado di darvi in.Il conduttore romano, con il suo amico di avventure inseparabile Luca Laurenti, resterà, per, per altri tre.Lo vedremo dal 20 gennaio alle 18:45 circa tutti i giorni con Avanti un Altro!. Il pubblico continua a premiaree il gioco a premi che fa compagnia a milioni di telespettatori fin dal lontano 5 settembre 2011.Svanita dunque l’ipotesi del passaggio diin Rai. Ancora per tre, quindi, lo vedremo su Canale 5.L'articoloILPER TRE) proviene da BUBINO.