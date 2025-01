Fanpage.it - Bonus mamme 2025, cosa cambia con il limite di reddito e chi può ancora riceverlo

Leggi su Fanpage.it

Dalè scattato ildidi 40mila euro annui per accedere al, l'esonero dei contributi per le lavoratrici - incluse quelle autonome e a tempo determinato - che hanno due o più figli. Ma non è l'unica novità: da quest'anno lo sconto sarà parziale. Vediamo chi potràottenerlo.