Primacampania.it - Bloccati dalla Polizia di Stato dopo aver rapinato diverse attività commerciali

Leggi su Primacampania.it

NAPOLI – Ladiha tratto in arresto due napoletani di 36 e 46 anni con precedenti di, anche specifici, per concorso in rapina aggravata e reistenza a Pubblico Ufficiale.In particolare, gli agenti del Commissariato San Paolo durante il servizio di controllo del territorio, a seguito di una nota pervenuta alla locale Sala Operativa, sono intervenuti in via Piave per la segnalazione di una rapina consumata in un esercizio commerciale.Gli operatori, giunti immediatamente sul posto, hanno accertato, anche grazie alla visione delle immagini dei sistemi di videosorveglianza, che due uomini, travisati in volto, erano entrati all’interno dell’commerciale e, sotto la minaccia di una pistola, si erano impossessati della cassa automatica, per poi darsi alla fuga; nell’immediatezza dei fatti, gli operatori hanno diramato la nota radio con la descrizione dei soggetti in fuga e del veicolo utilizzato dagli stessi.