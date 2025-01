Strumentipolitici.it - Biden denunciato dai giapponesi per ingiustificato protezionismo industriale

Le ultime settimane dialla Casa Bianca sono segnate da un evento insolito: un presidente americano a cui fanno causa insieme due colossi siderurgici, uno nazionale e uno straniero. Si tratta di U.S. Steel e di Nippon Steel, che ricorrono contro la decisione didi bloccare l’acquisizione della società americana da parte di quella giapponese.Le denunceSono due le cause intentate contro il presidente. Nella prima si sostiene che la proibizione dicostituisca “un’interferenza politica illegittima”, peggiorata dal fatto di essere la prima volta di un veto presidenziale all’investimento “di una compagnia con sede in Giappone, uno dei nostri alleati più stretti”. La seconda invece è rivolta contro la Cleveland-Cliffs, azienda concorrente che avrebbe effettuato “azioni coordinate e illegali” per impedire il perfezionamento dell’affare e per “monopolizzare i mercati nazionali dell’acciaio”.