Sport.quotidiano.net - "Baldini è motivato». Lumezzane incerottato. A Vercelli urge l’impresa

(Brescia) Nonostante una lunga serie di assenze ed una difesa tutta da definire, ilvuole rialzare la testa dopo le difficoltà di fine anno e inaugurare il 2025 con un risultato positivo sul difficile campo della Pro: "Siamo chiamati ad andare oltre ogni difficoltà – dice l’allenatore rossoblù Arnaldo Franzini –. Atroveremo una squadra che sta costruendo la sua risalita in casa. Non recuperiamo giocatori, ma lo spirito dev’essere quello di una formazione compatta. L’arrivo dici offre una freccia in più in attacco, è, ma deve ritrovare la forma".(4-3-3): Filigheddu; Moscati, Deratti, Pogliano, Regazzetti; Tenkorang, Taugourdeau, Malotti; Ferro, Monachello, Iori. All: Franzini. L.M.