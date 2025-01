Ilgiorno.it - Baby rapinatori in azione con coltello e spray: derubato un 22enne

Milano, 6 gennaio 2025 – Cappucci calati sui volti,in mano eurticante per disorientare le vittime. Così una banda di sei giovani, descritti come nordafricani, ha colpito sabato sera alla fermata del tram 15 in piazza Abbiategrasso, nella periferia sud della città. Preso di mira un ragazzo di 22 anni che si è visto portare via lo zaino senza poter reagire, anche perché nel culmine della rapina gli è stato spruzzato addosso lo. Poi i malviventi sono scappati. Stando a quanto ricostruito al momento, il ventiduenne era fermo alla pensilina insieme a un amico coetaneo, attorno alle 21 di sabato, in attesa del mezzo pubblico. A un certo punto i due si sono ritrovati accerchiati da sei ragazzi spuntati all’improvviso. Avevano i visi coperti dai cappucci, hanno raccontato in un secondo momento i due giovani, che, circondati dal gruppetto, non riuscivano ad allontanarsi.