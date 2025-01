Oasport.it - Australian Open, Francesco Passaro prevale nel derby, brilla Gigante, fuori Arnaboldi e Mager

Leggi su Oasport.it

Si conclude una prima giornata travagliata di qualificazioni all’. A Melbourne Park la pioggia è stata grande protagonista lungo tutta la notte italiana e i match sono cominciati solo alle 6.00 ora italiana, alle 16.00 ora locale. Sono due gli italiani che passano il turno e si qualificano per il secondo round dopo questo lunedì.A spiccare era iltutto azzurro trae Giulio Zeppieri: are come da pronostico è stato il tennista umbro che vince 6-3 7-6(3) in un’ora e quaranta minuti di gioco. Zeppieri che ha disputato un buon match considerata la lunga assenza dai campi: l’ultimo incontro giocato è stato nel giugno scorso a Perugia contro Klizan, poi l’infortunio e l’operazione al polso. Al secondo turno il perugino affronterà lo spagnolo Javier Barranco Cosano.