Quicomo.it - Attenzione in via per Lora: più che una buca un cratere

Leggi su Quicomo.it

Sono bastate poche ore di pioggia e diverse vie della città sono tornate una corsa a ostacoli. In particolare segnaliamo un pericolo in via pera Como, poco dopo il semaforo della Statale per Lecco, dove si è formato un autenticoprofondo almeno 30 centimetri. Finirci dentro con.