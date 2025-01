Infobetting.com - Arsenal-Newcastle (semifinale EFL Cup, 07-01-2025 ore 21:00 ): formazioni, quote, pronostici

Leggi su Infobetting.com

Sabato pomeriggio a Old Trafford ilha vinto la sesta partita di fila in tutte le competizioni portandosi al quinto posto in classifica a un solo punto dal Chelsea, fermato sul pareggio dal Crystal Palace, stesso risultato, 1-1, con il quale l’ha pareggiato sul campo del Brighton. Ricordiamo che questa volta non si .InfoBetting: Scommesse Sportive e