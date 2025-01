Iltempo.it - “Apologista del genocidio dello stupro”, esplode il caso tra Musk e Starmer

Leggi su Iltempo.it

Keirscende in campo a difesa di Jess Phillips, sottosegretario del suo gabinetto con delega alla lotta contro la violenza di genere, finita sotto il fuoco di Elonche la accusa di essere «del». Phillips ha infatti respinto una richiesta al governo di guidare un'inchiesta pubblica sullo sfruttamento sessuale dei minori a Oldham, scatenando l'ira di. «Lo sfruttamento sessuale dei minori è assolutamente disgustoso. Per molti anni, troppe vittime sono state completamente abbandonate», ha dichiaratoche però ha messo in guardia da «coloro che diffondono bugie e disinformazione e non sono interessati in alcun modo alle vittime, ma solo a se stessi». Il primo ministro ha anche difeso Phillips, dicendo che ha fatto «1.000 volte di più di quanto abbiano mai sognato di fare altri quando si trattava di proteggere le vittime di abusi sessuali».