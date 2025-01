Ilfattoquotidiano.it - Antimafia, Colosimo denuncia Ascari (M5s): “Le sue domande su Avola a Santoro violano il segreto”. La replica: “Violazione inesistente”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

La presidente della CommissioneChiaraha inviato una comunicazione alla Procura di Roma perre ladelda parte della deputata Stefaniadel M5S, procedura prevista dall’articolo 18 del regolamento di Palazzo San Macuto. Secondo l’esponente di Fdi, la deputata avrebbe postoa Michelenel corso dell’audizione del giornalista dello scorso 27 novembre basandosi su atti in precedenza secretati dalla presidente stessa su richiesta dell’avvocato Fabio Repici, audito ormai un anno fa in quattro lunghe sedute, in alcuni passaggi in forma non pubblica, su sua richiesta.L’audizione di– Stefaniaaveva premesso, prima di fare la domanda asul collaboratore di giustizia catanese Maurizio, “dagli atti in possesso di questa Commissione che sono stati consegnati dall’avvocato Repici, che è stato sentito, risulta che Maurizio