Annientato un intero battaglione di nordcoreani | il colpo degli ucraini nel Kursk cosa è successo

L'esercito russo ”ha perso undi soldatidi fanteria e paracadutisti russi” nei combattimenti in corso ”ieri e oggi” nella regione russa di, al confine con l'Ucraina, ha detto oggi il presidente russo Vlodymyr Zelensky nel corso di una intervista all'agenzia di stampa ucraina Rbc citando il rapporto ricevuto dal suo esercito. Secondo funzionari sudcoreani, finora sono stati inviati in Russia circa 11mila soldatie ci sarebbero segnali secondo cui è in corso un ulteriore dispiegamento di truppe di Pyongyang al fianco dei militari russi. Intanto l'esercito russo ha conquistato la citta di Kurakhovo, nella zona sud-occidentale del Donbass. Lo riferisce il Ministero della Difesa russo, citato dall'agenzia di stampa Tass. "Durante operazioni offensive attive, unità del Gruppo di forze del Sud hanno liberato la città di Kurakhovo, la più grande area popolata nella parte sud-occidentale del Donbass", ha affermato il dipartimento militare russo.