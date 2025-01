Napolitoday.it - Ancora una tragedia alla Befana: muore in un incidente Emanuele Barone

Leggi su Napolitoday.it

Gravestradale avvenuto la scorsa notte in provincia di Napoli., 23enne di Striano, era in sella al suo scooter quando, per ragionida accertare, ha perso il controllo del veicolo rovinando sull'asfalto. Pernon c'è stato niente da fare ed è morto in via.