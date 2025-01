Leccotoday.it - Anche a Calolziocorte arriva la "Scuola senza zaino"

Leggi su Leccotoday.it

Un'altrain provincia di Lecco. Mercoledì 8 gennaio alle ore 20.30 lasecondaria di primo grado "A. Manzoni" dipropone un incontro on line per tutti i genitori degli alunni delle classi 5^ della primaria, per presentare il percorso che il dirigente.