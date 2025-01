Lanazione.it - Alia, 5mila ore di lavoro a Empoli durante le feste

(Firenze), 6 gennaio 2025 -le festività natalizie e inizio anno,Multiutility non ha mai interrotto la propria attività, confermando il suo impegno per mantenere il decoro urbano e la pulizia della città. Nel periodo compreso tra il 23 dicembre 2024 e il 6 gennaio 2025, nel solo Comune di, i dipendenti dihanno lavorato complessivamente 4.818 ore con l’impiego di una media di 54 lavoratori al giorno. Oltre 2000 le persone quotidianamente impegnate sul territorio dei 65 Comuni serviti dall’azienda. Questo impegno è fondamentale per garantire continuità e qualità nei servizi in un periodo particolare dell’anno. Da ricordare che oggi 6 gennaio, giorno dell’Epifania, gli Ecocentri e tutti gli sportelli al cittadino (Infopoint, Puntoe sportello Tari) resteranno chiusi, così come il call center aziendale.