Ilgiorno.it - Al via il cantiere, si riapriranno i sentieri. Già iniziati i lavori di pulizia a Savogno

Grazie ai contributi della Comunità Montana Valchiavenna sarà risistemato il tratto del sentiero distrutto dalla tromba nell’ottobre 2023. Ial sentiero di, dal costo complessivo di 35mila euro, un terzo dei quali finanziati grazie al contributo, potrà così partire già nei prossimi giorni. L’amministrazione si era già mossa in autunno, con l’associazione fondiaria AssfoPiu e il Consorzio per trovare soluzioni immediate ai danni della tromba d’aria che ha divelto piante e ceppaie per oltre 5 ettari di bosco, attualmente danneggiati al 70%.gli interventi di ripulitura per riaprire in tempi certi idi Sarlone,e panoramico delle cascate che ancora oggi sono preclusi al transito. Altri 10.500 euro sono stati destinati al ponte all’Alpigia che dovrà essere progettato e sarà appaltato in primavera.