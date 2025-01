Anteprima24.it - Airola: ancora violenze nel carcere minorile; ennesima lite tra detenuti

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 3 minutiMomenti di panico e tensione,una volta, nella struttura detentivadi, nel Beneventano. Sabatino De Rosa, vice coordinatore regionale campano per il settoredel Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria, spiega: “non si placano gli eventi critici ad. Nonostante il Sappe avesse già previsto quanto sarebbe potuto succedere a seguito degli eventi dei giorni scorsi, nella giornata di ieri si è registrata una nuovatra due, un italiano ed uno di origine straniera: uno dei due già protagonista dellaprecedente che, in modo inspiegabile, èpresente in struttura a minare l’ordine e la sicurezza. Un detenuto napoletano ha portato a termine una vera e propria spedizione punitiva ai danni di un detenuto di origine afghana, per “vendicare” gli amici che nei giorni scorsi subirono l’aggressione da quest’ultimo.