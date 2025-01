Ravennatoday.it - "Adesso si ride": una serata di barzellette e racconti umoristici

Mercoledì 8 gennaio, alle ore 20.45, nella sede del Circolo Endas “Tonino Spazzoli”, in via Ravegnana 851 a Coccolia, in collaborazione con la Cooperativa Culturale "Goffredo Mameli" di Ravenna, si svolgerà unaall’insegna del divertimento dal titolo "si" con Elio Ruffilli, det.