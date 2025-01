Inter-news.it - Adani: «L’Inter è un modello, una squadra cresciuta nel tempo»

Lele, ex giocatore e ora opinionista sportivo, nel corso de La Domenica Sportiva, ha commentato la sfida di questa sera a Riyadh tra Inter e Milan.– Lele, al termine della vittoria della Roma sulla Lazio, negli studi de La Domenica Sportiva, ha parlato anche del prossimo derby tra Inter e Milan, match valido per la finale di Supercoppa Italiana. Il noto opinionista sportivo ed ex giocatore, ha espresso il suo parere suldi Simone Inzaghi. Queste le sue parole: «credo che sia unnon replicabile. È un gruppo che è cresciuto negli ultimi due anni, imparando a stare insieme, stare sul campo e dominare il gioco. Ruotare e trovare delle rotazioni per essere dominante e variare i ritmi. Thuram sarà un’assenza pesante, ma sanno stare insieme. Mkhitaryan? Inzaghi valuterà la scelta di poterlo avanzare.