A passeggio con una katana a tracolla | denunciato un 35enne

PONTEDERA – Trovato per strada con unadella lunghezza complessiva di 65 centimetri. È successo durante i controlli degli ultimi giorni dei carabinieri del comando provinciale di Pisa: a finire nella rete unstraniero residente a Pontedera,per porto ingiustificato di armi.I militari del radiomobile, invece, in una via del centro di Pisa, hannoun cittadino italiano di 52 anni e residente in provincia di Carrara, gravato dalla misura di prevenzione del divieto di ritorno nel comune di Pisa. L’uomo nelle fasi del controllo, ha opposto una tenace resistenza per evitare l’identificazione e ha tentato di colpire i carabinieri con calci e pugni. I militari per sedare la violenza e immobilizzare l’esagitato, hanno utilizzato lo spray al peperoncino in dotazione.