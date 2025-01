Foggiatoday.it - A Foggia per le festività, non trovano più l'auto con il pass disabile: "Siamo disperati per mia madre"

Il furto di sabato 4 gennaio, ossia della Renault Scenic con il contrassegno per diversamente abili rubata in via Giacomo Matteotti, purtroppo non è stato un caso isolato. Tant'è che ieri 5 gennaio, intorno alle 19, i proprietari di una Lancia Y marrone targata EN 483 CH parcheggiata in via.