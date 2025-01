Avellinotoday.it - Volturara Irpina: rinvenuto ordigno bellico, adottate misure di sicurezza

Leggi su Avellinotoday.it

Nel Comune di(AV), è statounrisalente alla Seconda Guerra Mondiale in una zona periferica di Via Crucì, lungo il margine stradale. La scoperta è avvenuta il 3 gennaio 2025, come segnalato dalla Questura di Avellino, e ha richiesto l'intervento.