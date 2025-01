Ilgiorno.it - Volo fatale nel dirupo. Chiama i soccorsi non riesce a indirizzarli. Lo trovano cadavere

ORNICA (Bergamo)Un’altra tragedia in montagna. Vittima un escursionista milanese d’adozione, Giampietro Agostini, 64 anni, originario di Grigno in Valsugana, fotografo e docente alla scuola Bauer di Milano, è stato ritrovato morto venerdì sera intorno alle 21,30 non lontano dal rifugio Benigni, 2.222 metri di altezza nel comune di Ornica, in alta Valle Brembana. Le ricerche erano partite nel pomeriggio. L’uomo ha telefonato aidicendo di essere caduto in unsenza però riuscire a fornire indicazioni precise sul punto in cui si trovava forse perché stordito dalle lesioni riportate durante la caduta o perché non pratico della zona. Agostini stava percorrendo in discesa il sentiero del Cai che dal rifugio Benigni porta ai Piani dell’Avaro, quando è precipitato in un burrone non si sa se perché è scivolato o perché colto da malore.