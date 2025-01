Ilgiornaleditalia.it - Virus Hmpv diffuso nel nord della Cina, l'esperto frena gli allarmismi: "Causa solo raffreddore comune e febbre nei più giovani" - VIDEO

"Il consiglio che do alla gente è di usare precauzioni comuni a tutti irespiratori. Oltre a questo non c'è nulla di cui essere allarmati per questa situazione", ha commentato ai media il professor Atul Goel Negli ultimi giorni l'Human Metapneumo) è stato al centro dell'atten