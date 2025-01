Romatoday.it - VIDEO | Omofobia a Roma, la denuncia di un aggredito: "Ecco cosa ho vissuto"

"E' importante portare i nostri corpi in piazza, perché quello che manca alle persone intolleranti e omofobe è un riferimento positivo di quello che siamo noi persone omosessuali.perché noi siamo qua: perché vogliamo far vedere che con il nostro amore non facciamo male a nessuno". Così Jean.