Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del 05-01-2025 ore 17:30

17.20PERCORRENDO L’AUTOSTRADA A1 NAPOLICODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA CASSINO E VALMONTONE DIREZIONEMENTRE SUL TRATTO AUTOSTRADALEFIRENZE UN CANTIERE MOBILE RALLENTA IL TRAFFICO TRA MAGLIANO SABINA ED ORTE DIREZIONE FIRENZESULLA DIRAMAZONENORD RALLENTAMENTI ALTEZZA SETTEBAGNI DIREZIONE GRANDE RACCORDO ANULAREMENTRE SULLA DIRAMAZIONESUD SI RALLENTA IN PROSSIMITA DEL GRANDE RACCORDO ANULARE IN INGRESSO NELLA CAPITALEIN VIA APPIA SI STA IN CODA TRA VIA DI FIORANELLO E VIA DI CIAMPINO DIREZIONE GRANDE RACCORDO ANULARERIMANENDO IN VIA APPIA RALLENTAMENTI IN PROSSIMITA DEI CENTRI ABITATI DI VELLETRI, GENZANO ED ALBANO NELLE DUE DIREZIONIIN VIA TIBURTINA SI RALLENTA A TIVOLI TERME TRA VIA CONSOLINI E VIA DELL’AERONAUTICA NEI DUE SENSI DI MARCIA Servizio fornito da Astral