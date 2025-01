Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del 05-01-2025 ore 13:30

DEL 4 GENNAIO 2024 ORE 19.20 MATTEO ROSSIUN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAAPRIAMO CON GLI AGGIORNAMENTI SULLA VIABILITA’ AUTOSTRADALERIMOSSO L’INCIDENTE SULLA A1 DIRAMAZIONESUD CODE IN SMALTIMENTO TRA TORRENOVA E IL BIVIO PER IL RACCORDO IN DIREZIONE APPIARIMANIAMO SULLA A1-NAPOLI PERMANGONO CODE A TRATTI PER TRAFFICO TRA ANAGNI E VALMONTONE IN DIREZIONESTESSA SITUAZIONE ANCHE SULL’A24 ALTEZZA BARRIERAEST IN DIREZIONECIRCONE INVECE REGOLARE SULLA SALARIA DOVE E’ STATO RIMOSSO IL PRECEDENTE INCIDENTE ALTEZZA MOTORIZZAZIONE CIVILEPASSIAMO AL TRASPORTO FERROVIARIORIPRISTINATA LA CIRCONE SULLA LINEA-NAPOLI VIA FORMIAINTERCITY E REGIONALI HANNO SUBITO RITARDI FINO A 30 MINUTIPER IL TRASPORTO PUBBLICO CAPITOLINOPOTENZIATI I COLLEGAMENTI CON IL CENTRO PER L’EPIFANIA.