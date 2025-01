Fanpage.it - Via all’obbligo di ricetta elettronica: cosa cambia e fino a quando resterà quella cartacea

Leggi su Fanpage.it

Dal 1° gennaio è scattato l'obbligo dima quelle cartacee resisteranno, per un certo periodo, per consentire l'adeguamento al nuovo sistema. Ecco cheda quest'anno per le ricette bianche.