Ilrestodelcarlino.it - Vetri pericolanti, transenne davanti al museo

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

È stato necessario delimitare un’area vicino all’ingresso deldi Villa Colloredo di Recanati, a causa del pericolo di caduta dio frammenti di finestre. Il forte vento che ha soffiato nei giorni precedenti ha infatti provocato la rottura del vetro di una finestra delche si affaccia sul cortile sottostante, un’area frequentata quotidianamente dai visitatori. Per garantire la sicurezza del pubblico e prevenire possibili incidenti, è stato posto un nastro rosso e bianco a segnare il perimetro dell’area a rischio. Le operazioni di rimozione del vetro e di messa in sicurezza dell’area sono già in programma, ma fino a quel momento i visitatori sono invitati a prestare attenzione e a evitare l’area delimitata. I gestori deldi Villa Colloredo si scusano per il disagio e assicurano che sono in corso tutte le misure necessarie per ripristinare la piena sicurezza.