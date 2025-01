Vanityfair.it - Veronica Yoko Plebani, argento paralimpico dopo la meningite: «Ho deciso di anticipare la vita e cambiare prima che mi trovasse»

Leggi su Vanityfair.it

Vive tra traslochi, gatti, moda, cinema e sport l'atleta azzurra che è attualmente impegnata in un viaggio in bicicletta in Australia. A Parigi ha vinto l'nel triathlon e proprio non le se lo aspettava