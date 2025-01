Quotidiano.net - Verona-Udinese: primo pareggio stagionale per i gialloblù nel derby triveneto

Leggi su Quotidiano.net

Dopo 19 partite arriva ilper il. Finisce senza reti ilcontro l'sostanzialmente giusto con friulani che nel finale non sfruttano la superiorità numerica per il doppio giallo a Serdar e vedono nella paratona di Montipò con palla sulla traversa sul destro di Atta la grande occasione per portare a casa i tre punti. La squadra di Zanetti parte bene con un paio di tiri pericolosi di Serdar, ma col passare del tempo l'cresce e al 71' il tedesco lascia iin 10. L'Hellas però si affida a uno strepitoso Montipò, già attento neltempo su una punizione di Thauvin. Nella ripresa dice di no a Lucca due volte, a Lovric e si esalta su un tiro potente di Atta deviato sulla traversa.