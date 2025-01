Sport.quotidiano.net - V-Team fucina di talenti, brilla Carla Giambelli

Il V-è sempre alla ricerca di. "Grazie alla missione di promuovere il tennis a tutti i livelli, nei 18 anni trascorsi dalla sua fondazione - comunica il V--, sono tantissimi i giocatori cresciuti e che si sono distinti anche in campo internazionale". Per quanto riguarda la stagione appena conclusa, l’atleta che si è messa più in evidenza è stata: la 16enne è stata recentemente insignita al gala dei SuperTennis Awards con il prestigioso premio Next Gen. Ha piazzato il colpaccio agli Europei Under 16 di Parma, conquistando i titoli di singolare e doppio. La giovanissima tennista, seguita dal tecnico Duvier Medina (in foto), è stata un elemento fondamentale della nazionale juniores: è stata decisiva per la qualificazione delle azzurrine alla fase finale della Billie Jean King Cup Juniors.