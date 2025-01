Lapresse.it - Usa, Michael J. Fox riceve la Medal of Freedom da Joe Biden

Leggi su Lapresse.it

J. Fox ha ricevuto laofdal presidente degli Stati Uniti Joe. “Per l’ultima volta come presidente ho l’onore di conferire la Medaglia della Libertà, la più alta onorificenza civile della nazione, a un gruppo di persone straordinarie che hanno dato il loro sacro impegno, il loro sacro sforzo, per plasmare la cultura e la causa dell’America”, ha dettonel suo discorso di apertura. Fox, attore e produttore cinematografico canadese, naturalizzato statunitense, è famoso soprattutto per l’interpretazione di Marty McFly nella trilogia di ‘Ritorno al futuro’. Nel 1991 gli venne diagnosticato il morbo di Parkinson.