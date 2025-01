Sport.quotidiano.net - Uomo minaccia il suicidio, Suarez aiuta a salvarlo

Roma, 5 gennaio 2025 – Da calciatore a negoziatore per un giorno. Luisprotagonista anche fuori dal campo per aver tranquillizzato uncheva di suicidarsi nella notte di venerdì scorso in Uruguay. Il 49enne si è arrampicato su un albero di sei metri e hato di togliersi la vita per questioni sentimentali. Una situazione che si è protratta per quasi 20 ore, attirando - oltre che la Guardia Repubblicana - l'attenzione del calciatore ex Barcellona e sua moglie, Sofia Balbi. L'affermava che se la sua compagna, una donna di 53 anni, non si sarebbe presentata sul posto, lui si sarebbe tolto la vita. Le autorità giunte sul posto hanno constatato che l'individuo era disarmato, nonostante avesse con sé una corda e se la legasse al collo. Inoltre, è stato riferito che l'è sottoposto a misure cautelari legate alla violenza domestica.