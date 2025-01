Ilgiornaleditalia.it - Università di Bari, creato il dottorato in "Gender Studies", tra inclusività, grammatica creativa e tanti asterischi di troppo

Leggi su Ilgiornaleditalia.it

Un nuovo percorso accademico di alto profilo per formare "espert*" per il domani, ma serve davvero unper capirci qualcosa sulle tematiche di genere? All’diAldo Moro è stato lanciato il primoNazionale in, un programma che si propone di form