Laverita.info - Una delibera per la mordacchia Lgbt. La linea Schlein arriva subito a Roma

Il Partito gay, con M5s e Pd, chiede nella Capitale un bando sulle «campagne omobitransfobiche». Agli attivisti però non basta: come la segretaria dem, loro evocano una finta emergenza per riesumare il liberticida ddl Zan.