Agi.it - Uccide la moglie e si toglie la vita nel Perugino. Erano sposati da pochi mesi

AGI - Omicidio-suicidio a Gualdo Tadino in provincia di Perugia. Questa l'ipotesi che i carabinieri seguono per ricostruire la morte di un uomo di 39 anni e di una donna di 30, avvenuta in un'abitazione in località Gaifana. Sul posto i militari del Nucleo investigativo del comando provinciale di Perugia e quello della compagnia di Gubbio. Secondo la prima ricostruzione, intorno alle 10 di questa mattina, l'uomo avrebbe fatto fuoco contro laper poi rivolgere verso di sè l'arma. Sarebbe stata utilizzata la pistola regolarmente detenuta dal 39enne, guardia giurata. Sarebbe stata la madre di quest'ultimo a dare l'allarme questa mattina. Ha chiamato il figlio al telefono e non avendo ricevuto risposta, avrebbe raggiunto l'abitazione dove vive anche la sorella del deceduto. Qui la scoperta dei coniugi senza