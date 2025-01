Vanityfair.it - Tutte le tendenze moda Primavera-Estate 2025

Leggi su Vanityfair.it

L'arancione e il boho in versione preziosa. I colori candy in sovrapposizione di veli e lo sporty. Ancora in mannish oversize e la bizzarria di un pantalone con una gamba sola. E ancora: i fiori di una volta, le righe da materasso, i tessuti stropicciati e le gonne balloon. Ecco tutta lache verrà