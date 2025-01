Romadailynews.it - Traffico Roma del 05-01-2025 ore 17:30

Luceverde Lazio Buonasera dalla redazionemolto intenso o sulle principali arterie della Regione a causa dei rientri in città e dei Transiti di quanti sono diretti verso il nord Italia 1Firenze Ci sono code a tratti da Magliano Sabina d’Orta in direzione di Firenzeintenso Anche sul raccordo Viterbo Terni dove ci sono rallentamenti tra l’uscita di Soriano nel Cimino e Orte abbiamo poi Chiudi la tesi per entrare sullaFirenze al casello di Orte sulla A24-l’aquila-teramo incolonnamenti alla barriera diEst per chi proviene dall’ Abruzzo trafficatissima allaNapoli interessato Da incolonnamenti a tratti a partire da Caianello Ci troviamo nella provincia di Caserta fino aest sulla Pontina cosa tratti da Castelno a Trigoria fino al bivio di Pratica di Mare in direzione quindi die stasera nella capitale l’atteso derby con la sfidaLazio in programma alle 20:45 all’Olimpico rafforzati i controlli di sicurezza disposte chiusure e deviazioni in tutta l’area del Foro Italico è tutto Grazie per l’attenzione Buon proseguimento di serata un servizio alcune dell’ACI in collaborazione conIn collaborazione con Luce Verde infomobilità